Von Floriani gerettet: Pkw-Lenker stürzte in Teich

Ein Glück, dass sich der Feuerwehrmann der Freiwilligen Feuerwehr Steinberg-Rohrbach in der Nähe jenes Fischteichs aufhielt, in den ein 81-Jähriger am Freitagnachmittag stürzen sollte. Der 31-jährige Kamerad wurde via Handy alarmiert und eilte mit seinem Traktor sofort zur Unglücksstelle in Thal. Aus bisher ungeklärter Ursache war der Lenker mit seinem Pkw über eine Böschung gestürzt und im Teich gelandet – der Geländewagen war beinahe zur Gänze unter Wasser.