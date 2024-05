Aussichtsturm stürzte plötzlich ein und brannte

Feuer ausgebrochen

Weil in dem alten Gemäuer auch ein Feuer ausgebrochen war, begannen die 43 Einsatzkräfte sofort mit der Brandbekämpfung. Weil aus den Trümmerhaufen immer wieder Rauchschaden hochzogen, wurde schließlich auch noch ein Bagger geholt. Damit wurden die Trümmer beiseite geschoben und so konnten die Glutfelder gelöscht werden. Bis 23 Uhr waren die beiden Feuerwehren aus Schardenberg und Wernstein am Freitag noch im Einsatz und auch am Samstag wurde dann noch weiter gearbeitet. Was den Brand und den Einsturz – oder umgekehrt – ausgelöst hat, ist noch Gegenstand von Ermittlungen durch die Polizei. Am Samstag wurde die Unglücksstelle mit einem Polizeihund durchsucht.