Austro-Skicrosser wechselt volley ins Traineramt

Während mit Sonja Gigler und Mathias Graf zwei Vorarlberger Skicrosser für den kommenden Winter den Sprung ins Ski-Austria-Nationalteam geschafft haben, Claudio Andreatta vom C- in den B-Kader aufgestiegen ist und es mit Simon Fleisch und Nicolas Lussnig zwei weitere Ländle-Youngsters im C-Kader gibt, die sich für höhere Aufgaben empfehlen wollen, fehlte ein Name am Freitag bei der Kader-Veröffentlichung: Max Jagg.