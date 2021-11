Armada der Ländle-Skicrosser bläst zum Großangriff

Der 21-jährige, der im März bei der Junioren-WM auf Rang 13 gefahren war, startet beim Europacup am Pitztaler Gletscher in seine bereits vierte Saison - damit ist er der aktuell „längst dienende“ aktive Skicrosser aus dem Ländle. „Auch ich bin seinerzeit über ein Sichtungstraining zu dem Sport gekommen“, verrät Jagg. „Da es in den Landesverbänden noch keine Kader gibt, ist das unsere einzige Chance an Nachwuchs zu kommen“, erklärt Sabine Wittner, sportliche Leiterin im ÖSV. „Die Zusammenarbeit mit dem Vorarlberger Skiverband funktioniert wirklich gut und die Neuzugänge aus dem Ländle sind teilweise richtig, richtig schnell.“