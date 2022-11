Fast wie ein Wunder! Comeback nach neun Monaten

Zurück auf Schnee

Mit Erfolg! „Nächste Woche kann ich den ,Back-to-Action’-Test machen“, verrät Jagg. „Dass es so schnell ging, grenzt schon an ein Wunder.“ Übereilen will er aber nichts. „Rennen werde ich in dieser Saison keine bestreiten. Ich möchte aber zurück auf die Piste.“ Etwa als Betreuer beim EYOF oder als Daumendrücker für Kästle-Markenkollegen Mathias Graf beim Weltcup. „Dass er im Pitztal mit zwei Siegen gestartet ist, hat mich trotz allem überrascht. Für den Weltcup in Val Thorens traue ich ihm jetzt alles zu“, ist Max optimistisch.