Lenker lief bei Grenzkontrolle einfach davon

Der Mann war mit seinem Auto am Sonntag gegen 2.30 Uhr morgens am Grenzübergang Seebergsattel von den Beamten aufgehalten worden. Während die Polizisten mit der Kontrolle starteten, öffnete der Lenker plötzlich die Fahrertüre seines Wagens, stieg aus und rannte zurück auf slowenisches Gebiet. Der Mann konnte unerkannt in der Dunkelheit verschwinden.