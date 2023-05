Oberösterreich sagt „Nein zur Freigabe von Drogen“

Aufwärtstrend bei Drogendelikten

Im Vorjahr wurden in OÖ 6.473 Verstöße gegen das Suchtmittelgesetz zur Anzeige gebracht. Das ist gegenüber dem Jahr 2021 ein Anstieg um 5,5 Prozent. Auch in der Statistik der bayerischen Polizei deuten 2022 die Zahlen im Kampf gegen Drogen nach oben. So hat die bayerische Grenzpolizei im Vorjahr 414 Kilogramm Drogen sichergestellt - gegenüber 2021 ein Plus von 20,7 Prozent. Auch in Oberösterreichs Nachbarregion Niederbayern liegt die festgestellte Rauschgiftkriminalität laut Polizei im Jahr 2022 um 17,4 Prozent über dem 10-Jahres-Durchschnitt.