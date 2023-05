Najmeh Rezazadehist flüchtete aus reiner Liebe

Wollen Sie über Ihre Fluchterfahrung sprechen?

Wir sind via Teheran in die Türkei geflüchtet, haben zuvor alles verkauft, was wir hatten. Ich kann sagen, dass wir zwar nicht reich, aber wohlhabend waren. Das meiste Geld ging für die Flucht drauf. An der Grenze zur Türkei mussten wir einen Tag ausharren. Da waren noch viele andere Flüchtlinge. In der Nacht sind wir über die Grenze gegangen. Es war die unendlichste Nacht meines Lebens. Meine vierjährige Tochter hat ununterbrochen geweint, den ganzen Weg lang. Sie spürte offensichtlich, dass wir alle Angst hatten. Überall patrouillierte die iranische Polizei. Ich dachte, jede Minute werden wir gefasst. Dann ging es nach Istanbul und Izmir. Schließlich kam ein Mann und teilte uns mit, wir sollten uns an einem bestimmten Abend am Strand einfinden. Meine Mädchen hatten so große Freude, das Meer zu sehen. Sie ahnten ja nicht, was uns für eine Nacht bevorstehen würde. Es hieß, ein Schlauchboot würde kommen und dreißig Leute mitnehmen. In Wirklichkeit saßen dann über achtzig Menschen im Boot. Wir konnten uns keinen Zentimeter bewegen, saßen ganz hinten. Das Schlauchboot hatte so viel Tiefgang, dass wir die ganze Zeit bis über den Bauch im Wasser saßen. Zum Glück war das Meer ganz ruhig und glatt, denn das Boot hätte jeden Augenblick kentern können. Ich hatte meine kleine Tochter auf dem Arm und lauschte immer, ob sie noch lebt, sich nicht am Wasser verschluckt hätte. Der Schlepper sagte: „Rudert immer gerade aus, dort wo die Lichter sind.“ So kamen wir schließlich nach Griechenland, wo wir vom Roten Kreuz sehr gut behandelt wurden. Sie brachten uns trockene Kleider, zündeten ein Feuer an, damit wir uns wärmen konnten. Ja, und dann ging es offiziell per Schiff nach Athen. Von dort nach Nordmazedonien und schließlich nach Slowenien an die österreichische Grenze, wo wir von der privaten Flüchtlingshilfe ORS betreut wurden.