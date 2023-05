WSG Tirol: Richtungen sind für Grün-Weiß „offen“

Ogrinec noch länger out

Einer der spielstärksten, wenn nicht der technisch versierteste Akteur im Kader wird Wattens in der Meisterschaftsentscheidung nicht helfen können: Sandi Ogrinec. Der 24-jährige Slowene, der seit 19. März wegen einer Kapselverletzung im Knie (beim 0:2 gegen Sturm) pausieren muss, absolviert immer noch Individualtraining. „Scheint nicht so, dass er in dieser Bundesliga noch zurückkommen wird können“, glaubt der Coach nicht an heilende Wunder, „wenn er für die Vorbereitung im Sommer fit wird, ist alles okay.“