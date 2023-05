So viel Geld fließt in Österreich an Corona-Hilfen

Die am Freitag veröffentlichten Zahlen machen noch einmal deutlich, dass in Österreich vor allem auf Zuschüsse gesetzt wurde. 45,8 Milliarden Euro will der Bund dafür ausgeben, weitere 1,4 Milliarden Euro die Bundesländer. Das sind in Summe 55 Prozent der verplanten Unterstützungen. Allerdings werden sich am Ende nicht alle Hilfen im Budget niederschlagen.