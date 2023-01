Coronahilfen bescherten Firmen große Finanzpolster

Kritik an Überförderung

Die Ergebnisse seien insofern bemerkenswert, als die Umsätze der Unternehmen aufgrund der Lockdowns in vielen Branchen rückläufig waren. Zu erwarten gewesen sei daher, dass die Einlagen und das Eigenkapital der Unternehmen zurückgehen. Dass dem nicht so war, liege an den Staatshilfen. In der Studie heiße es sinngemäß, dass zu bezweifeln sei, dass die Staatshilfen dazu gedient hätten, gefährdete Unternehmen am Leben zu erhalten und Arbeitsplätze zu retten, schreibt der „Standard“.