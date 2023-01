Parteinahe Vereine müssen um Corona-Hilfen zittern

In der Causa rund um mögliche unzulässige Spenden an den Österreichischen Seniorenbund hat jetzt der Unabhängige Parteien-Transparenz-Senat (UTPS) klargestellt, dass der Seniorenbund der ÖVP zuzurechnen ist. Weil sie das nicht transparent gemacht hat, muss die Volkspartei nun eine Geldbuße von 15.000 Euro zahlen. Wegen ähnlicher Verstöße müssen auch alle anderen Parlamentsparteien Strafen zahlen. Das könnte dazu führen, dass auch Millionen an Corona-Hilfen zurückgezahlt werden müssen.