Unfall des Ex-Freundes führte zu toter Steirerin

Am Donnerstag gegen 8 Uhr wurden die Polizisten der Polizeiinspektion Rottenmann zu einem Verkehrsunfall auf der B113 zwischen Trieben und Rottenmann, Bezirk Liezen. Der Lenker - wie später klar wurde, handelt sich dabei um den Tatverdächtigen - war in seinem Pkw eingeklemmt. Einsatzkräfte der Feuerwehr befreiten den Schwerverletzten aus dem Wrack. Der Rettungshubschrauber C14 transportierte den Mann in das LKH-Graz. Aufgrund der Spurenlage am Unfallort und weil keine anderen Fahrzeuge beteiligt waren, ging die Polizei schnell von einem Suizidversuch aus.