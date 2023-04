Grazer tötet Freundin und Unbeteiligten auf Flucht

Mittlerweile sind weitere Details zur schrecklichen Tat bekannt: Ein Nachbar entdeckte gegen 6 Uhr in der Früh die blutüberströmte 39-Jährige in ihrer Wohnung. Der Mann verständigte sofort die Einsatzkräfte, diese kämpften leider vergebens um das Leben der Grazerin. Schrecklich: Es handelt sich um den bereits zehnten Femizid in diesem Jahr in Österreich!