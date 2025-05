Arbeiter stahlen Kupferschienen von Baustelle

Ein 26-jähriger Rumäne und ein 20-jähriger Bulgare werden verdächtigt, am Mittwoch mehrere Kupferschienen von einer Baustelle in Frohnleiten entwendet zu haben. Beide waren dort als Arbeiter beschäftigt. Die gestohlenen Gegenstände wurden in einer an die Baustelle angrenzenden Sackgasse für den späteren Abtransport deponiert.