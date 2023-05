Drei „Mille“ Covid-Fördergeld zu Unrecht kassiert

Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) berichtete bei einer Pressekonferenz über die Arbeit der Finanzpolizei über den Fall. Das Unternehmen soll im Jahr 2020 fast den gleichen Umsatz und Gewinn wie 2019 erzielt haben. 2019 war noch dazu das umsatzstärkste Jahr der Firma. Um diesen Umsatz erzielen zu können, wurden laut Finanzminister Aufträge an Subunternehmen weitergegeben, die wieder wegen Personalmangels Aufträge an weitere Subunternehmen vergaben – also eine Art Pyramidensystem.