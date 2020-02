Steirer veruntreute Fördergelder für Deutschkurse

Taxirechnungen über 1100 Euro nicht bezahlt

Große Mängel stellte der Gutachter in der Buchhaltung fest. 22.000 Euro wurden gar nicht verbucht, doch in der Kassa befanden sie sich auch nicht, Belege fehlten. Für weitere 24.100 Euro wurden sogar falsche Belege ausgestellt. Andere Rechnungen wurden erst gar nicht bezahlt - so etwa eine Taxirechnung in der Höhe von 1100 Euro.