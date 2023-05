60 Jahre nach der Matura gab‘s großes Wiedersehen

Was für ein besonderes Treffen! Im Jahr 1963 - also genau vor 60 Jahren - feierten diese zehn Männer an der HTL Linz den Abschluss. Am Donnerstag trafen sich die mittlerweile Über-80-Jährigen in Linz, um ihr Matura-Jubiläum zu feiern. Der Kontakt hielt immer, obwohl sich die Wege der Schüler trennten und sie sich auf der ganzen Welt verteilten.