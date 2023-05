Sohn drohte Mutter mit dem Umbringen

Seit einer Woche wohnt der Angeklagte im Kaplan-Bonetti-Haus in Dornbirn. Sozialarbeiter unterstützen den Arbeitslosen, auf dem richtigen Weg zu bleiben. Denn so lammfromm, wie er sich in der Verhandlung am Donnerstag am Landesgericht Feldkirch zeigt, ist er offensichtlich bei weitem nicht.