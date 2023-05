Wolf streifte sogar durch zwei Orte an einem Tag

Vier Wolfsrudel sind im Waldviertel ansässig. Dort sorgen jetzt zwei Sichtungen in Orten am Mittwoch, 3. Mai, für besonderes Aufsehen. Ein Tier spazierte mitten in Pürbach im Bezirk Gmünd am helllichten Tag gelassen beim Bahnübergang umher - ein Mitglied des Rudels aus Harmanschlag oder ein Wanderwolf, schätzt der Wolfsbeauftragte Aldin Selimovic vom Forschungsinstitut für Wildtierkunde - die „Krone“ berichtete bereits.