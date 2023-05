Wolf spazierte mitten durch Waldviertler Ortschaft

„Kein normales Verhalten“

Dass ein Wolf tagsüber durch den Ort laufe und nicht ängstlich wirke, sei „kein normales Verhalten“, so der Wolfsbeauftragte. Umliegenden Waldflächen wäre der Wolf fern geblieben. Es sei sehr ungewöhnlich, dass sich das Tier am helllichten Tag so großer Gefahr aussetze. Ursachen könnten einerseits eine Verletzung oder Krankheit sein, andererseits könnte er auch im Müll oder in einem Kompost- oder Misthaufen nach Futter suchen. Die Situation sollte man im Auge behalten und im Fall einer erneuten Sichtung im Ort, das Verhalten des Wolfs genau beobachten, bevor eventuell weitere Maßnahmen ergriffen werden, so Selimovic.