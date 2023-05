So gehen Russen mit verschleppten Kindern um

Für die drei Experten, Veronika Bílková aus Tschechien, Cecilie Hellestveit aus Norwegen und Elīna Šteinerte, bestand kein Zweifel, dass eine große Anzahl an ukrainischen Kindern seit dem 24. Februar 2022 in temporär besetzte Teil der Ukraine oder nach Russland verbracht worden sind. Begründet seien dies zumeist mit Sicherheitsfragen, Adoption oder die Aufnahme in Pflegefamilien sowie Aufenthalten in Feriencamps worden.