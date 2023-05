Giftgrüner Farbanschlag auf Pallas-Athene-Brunnen

Wie bereits von der Letzten Generation bekannt gegeben, werden die Wiener auch noch in den nächsten Wochen mit Störaktionen im Wiener Frühverkehr rechnen müssen. Während sich die Aktivisten am Mittwoch im Bereich der Urania und der Friedensbrücke platzierten, ist am Donnerstag das Parlament an der Reihe. Im Bereich der Museumsstraße und der Ringstraße kam es zu Stau im Frühverkehr. Dort gingen die Aktivisten im Schneckentempo die Straße entlang und weiter zum Ring.