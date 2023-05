Jubiläumsradfahrt rund um den Neusiedler See

Mit dem Fahrrad durch den Nationalpark - und zwar auf burgenländischer und ungarischer Seite: Dazu lädt die Jubiläumsradfahrt am Samstag ein. Übrigens: Der Nationalpark feiert seinen Geburtstag auch noch am 24. Juni mit einem Familienfest im und um das Nationalparkinfozentrum in Illmitz.

(Bild: Huber Patrick)