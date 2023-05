Doskozil: Gut gelauntes Heimspiel am 1. Mai

Hans Peter Doskozil hat sich am 1. Mai für ein Heimspiel entschieden und beging den höchsten Feiertag der Sozialdemokratie im Burgenland. Am Montagnachmittag fand in Kobersdorf im Bezirk Oberpullendorf der Mai-Aufmarsch der Bezirkspartei mit Doskozil statt, wo der Landeshauptmann gut gelaunt Hände schüttelte und eine Rede hielt.