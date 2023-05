Wenn weder Gott noch Kaiser oder Tribun helfen

„Krone“: Frau Sprickler-Falschlunger, können Sie sich noch an Ihre erste Maifeier erinnern?

Gabi Sprickler-Falschlunger: Flüchtig, aber als Kind war dieser Tag natürlich einer der Höhepunkte im Jahr. Es war ein Festtag, an dem die Eisenbahnermusik gespielt hat. Ich habe damals nur sehr begrenzt verstanden, um was es gegangen ist.