Babler: Aus „Teelichterl“ wieder Flamme machen

Es bräuchte eine authentische Sprache und ein Angebot für Nichtwählerinenn und Nichtwähler. „Wir müssen ein offensives Gegenmodell zum Bittstellertum sein“, sagte er bei der Maifeier in Krems-Lerchenfeld vor dem Volkshaus. Was er damit meint, führte er mit dem Kampf gegen „modernes Sklaventum“ aus. So seien etwa strengere Kontrollen und höhere Strafen für Lohn- und Sozialdumping nötig. Betriebe sollten auch für ihre Subunternehmen haften. Babler hat laut eigener Aussage „eine Menge an Steuerideen“, wie Vermögenssteuern und das Stopfen von Steuerschlupflöchern.