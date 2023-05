„Zeit der Selbstbeschäftigung ist bald vorbei“

2016 war der damalige SPÖ-Chef und Bundeskanzler Werner Faymann am Rathausplatz ausgebuht worden, wenig später trat er zurück. Die Gegenspieler der aktuellen Parteivorsitzenden sind am Montag ebenfalls im Einsatz, allerdings nicht in Wien: Der burgenländische Landeshauptmann Hans Peter Doskozil nimmt an einer Veranstaltung in Kobersdorf im Mittelburgenland teil, Traiskirchens Bürgermeister Andreas Babler ist in Krems-Lerchenfeld und in seiner Heimatstadt unterwegs.