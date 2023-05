Mehr als 10.000 Teilnehmer beim Aufmarsch in Linz

Mangelnde Bekämpfung der Teuerung

Die Rede zum 1. Mai des SPÖ OÖ-Vorsitzenden Landesrat Michael Lindner fand dieses Jahr in Steyr „bei vollem Haus“ (SPÖ-Angabe) am Vorplatz des Museums Arbeitswelt Steyr statt. Lindner betonte: „Die Sozialdemokratie ist mehr als eine Partei. Sie ist der politische Arm einer Idee sowie einer menschlichen Sehnsucht nach Fairness und Gerechtigkeit, die über die Organisationen der Sozialdemokratie bis weit hinein in die Gesellschaft mitgetragen wird.“ Lindner übte scharfe Kritik an „mangelnder Teuerungsbekämpfung in Bund und Land“.