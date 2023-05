Beliebtes Naturschwimmbad öffnet ohne Gastronomie

„Das Bad öffnet selbstverständlich für die Gäste, aber vermutlich läuft es darauf hinaus, dass es nur am Wochenende gastronomisch betreut wird“, sagt Bürgermeister Josef Zoppoth. Dafür gäbe es Interessenten. Geplant ist, dass das Restaurant im beliebten Naturschwimmbad donnerstags bis sonntags geöffnet wird. An den anderen Tagen will man mit Automaten zumindest für die Getränke sorgen.