Chance für neue Parteien: KEINE von denen da oben

In Salzburg wurde die KPÖ zur Landtagspartei, in Graz ist die Bürgermeisterin eine Kommunistin. Im heiligen Land Tirol legte die Liste Fritz stark zu. Das Team Kärnten sitzt ebenda in der Volksvertretung. Bei der Bundespräsidentschaftswahl belegte Dominik Wlazny von der Bierpartei den dritten Platz. Gibt es also eine Sehnsucht österreichischer Wähler nach neuen Parteien?