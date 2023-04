Bunny Hops & Fakie: Patrick probiert‘s auf dem BMX

Die ersten Hürden und „Bunny Hops“ waren bald geschafft, doch die letzte Übung schaffte mich. Die Rampe hinauffahren fühlt sich an wie in einem Ringelspiel, den Magen dreht es gewaltig. Mein Ehrgeiz ließ mich aber nicht los, sodass ich tatsächlich den „Fakie“ gleich in der ersten Einheit geschafft habe. Danke Kevin, du bist ein toller Lehrer. Am besten, ihr schaut selbst rein.

Patrick Jochum