Alle Kärntner Kicker tanzen nach seiner Pfeife

Seit 1970 gibt er den Ton an

Sein erstes „Gastspiel“ gab Peter Haring 1968 in Kärnten, als er zum Bundesheer in Annabichl einrücken musste, aber nur zwei Jahre später startete seine Karriere als Schiedsrichter für den Kärntner Fußballverband - mittlerweile hat er gut 5000 Spiele gepfiffen.