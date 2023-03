Beim Sledge Hockey sind alle Menschen gleich

Dieses Mal habe ich mich in ein Terrain begeben, dass ich eigentlich kenne. Das Eis. Die Eishalle. Ich habe selbst als Jugendlicher Eishockey gespielt und liebe die kalte Luft und das laute Hallen, wenn der Puck gegen die Bande knallt. Trotzdem ist dieses Mal alles anders. Ich begebe mich in die Welt des Parasports. Allein das Hineinsitzen in den Schlitten war eine große Herausforderung und zwei Mann mussten mir helfen, bei etwas, dass die Sledge-Hockeyspieler alleine schaffen.