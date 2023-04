Wer haftet für Schäden in der Autowaschanlage?

„Grundsätzlich entscheidet die Ursache für den Schaden, ob der Betreiber der Waschanlage aufkommen muss oder nicht“, erklärt Martin Hoffer, Leiter ÖAMTC-Rechtsdienste. Bestes Beispiel sind die Seitenspiegel: In den Allgemeinen Geschäftsbedingungen steht in der Regel, dass für außen an der Karosserie angebrachte Teile keine Haftung übernommen wird, wenn diese nicht eingeklappt oder abmontiert waren.