Stadt als Mehrheitseigentümer des Flughafens

Nachdem die geplante und dringend notwendige Kapitalerhöhung beim Flughafen an Lilihill und Kärntner Beteiligungsverwaltung (KBV) - wie berichtet - gescheitert ist, geht Klagenfurt nun einen eigenen Weg. Vizebürgermeister und Finanzreferent Philipp Liesnig (SP) plant die Erhöhung in der Höhe von 3,7 Millionen Euro nun alleine durchzuführen, womit auch der Fortbestand und die Arbeitsplätze gesichert wären. Liesnig: „Darüber hinaus hätte diese Kapitalerhöhung zur Folge, dass die Stadt auch einen 47,5-prozentigen Anteil an der 220 Hektar großen Liegenschaft erhalten würde."