Team Kärnten fordert einen Flughafen-Krisengipfel

Krisengipfel mit allen Beteiligten plus Opposition

„Beim Airport spricht man sehr viel übereinander und richtet sich medial etwas aus, aber es wird sehr wenig direkt und miteinander kommuniziert und noch weniger ist weitergegangen“, prangert Köfer an. „Daher auch die klare Forderung nach diesem Gipfeltreffen, an dem neben den Spitzenköpfen des Mehrheitseigentümers, der Flughafen-Gesellschaft, der Kärntner Beteiligungsverwaltung, den zuständigen Mitgliedern der Landesregierung auch Vertreter der Oppositionsparteien dabei sein müssen.“