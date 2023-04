Aufgehende Jazz-Sterne in der Artedea-Arena

Sechs Ensembles aus den Musikgenres Jazz mit all den facettenreichen stilistischen Tangenten wie Pop, Blues, Funk, Soul werden erwartet. Großteils handelt es sich bei den Künstlern um Musikstudenten! An der GMPU spielten sich die Finalisten - Inuitions, Soul People, conFUSION, Mind Tree ins Finale. Aus Wien reisen das Duo Bartus & Widauer von der Jam Music Lab Private University und aus Graz die Band Origina1 Nerd von der Kunstuni an.