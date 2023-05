Der Planet stirbt - das ist die Geschichte dazu!

Der Countdown zur Apokalypse läuft. Kalifornien brennt, Überschwemmungen bedrohen Florida. Auf den Straßen liegen Tausende tote Fische, der kalifornische Wein schmeckt nach Asche. Mittendrin steht eine Familie vor der Zerreißprobe. In seinem neuen Roman „Blue Skies“ zeigt der amerikanische Literatur-Superstar T.C. Boyle, was passiert, wenn die gepeinigte Natur plötzlich zurückschlägt. Am 12. Juni liest der 74-Jährige im Theater im Park in Wien.