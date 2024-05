Demokratie: Gesellschaft durch Kultur verbessern

Wie halten wir es mit der Demokratie? Angesichts eines bevorstehenden „Superwahljahres“ geht das Landestheater Niederösterreich in der kommenden Spielzeit dieser Frage auf den Grund. Und setzt damit auf einen politischen und vor allem weiblichen Spielplan – zwei Drittel sind Regisseurinnen. „Kultur ist die einzige Möglichkeit, die Gesellschaft zu verbessern“, so Intendantin Marie Rötzer. Gestartet wird daher mit einem Politthriller. Amir Reza Koohestani setzt in seiner ersten Österreich-Produktion Schillers „Maria Stuart“ als multilinguales Stück in deutscher und englischer Sprache in Szene.