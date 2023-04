657 Lehrerstellen in Oberösterreich nicht besetzt

Der Lehrermangel in Oberösterreich ist weiter massiv. Aktuell sind in unserem Bundesland 315 Stellen an den Pflichtschulen und 342 im Höheren Schulbereich ausgeschrieben – und das, obwohl es im heurigen Schuljahr schon 1791 Neuanstellungen an den Bildungseinrichtungen gegeben hat. Speziell gesucht werden Lehrerinnen und Lehrer für die sogenannten Hauptgegenstände wie Deutsch (hier sind in allen Schultypen besonders viele Stellen frei), Englisch, Mathematik, aber auch Physik, Chemie, und Informatik.