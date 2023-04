Auch ohne Sehkraft ist so gut wie nichts unmöglich

„Krone“: Herr Hadschieff, Sie waren Botschafter der Virtus-Ski-WM für Menschen mit Mentalbehinderung in Seefeld. Was nehmen Sie von dieser Veranstaltung mit?

Julian Hadschieff: Man bekommt unheimlich viel zurück. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer hatten so eine Begeisterung, so eine Freude. Die sind sich um den Hals gefallen. Das war schön zu sehen und hat vielen, die dort gearbeitet haben, gezeigt, warum sie es getan haben. Das kannst du nur kriegen, weil du einen positiven Beitrag stiftest und da kommt unheimlich viel zurück.