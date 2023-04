Spitäler kollabieren: Leichen verwesen in Betten

Trotz der seit Mitternacht geltenden Waffenruhe ist es am Dienstag in der Hauptstadtregion Medienberichten zufolge erneut zu Luftangriffen kommen. Dabei soll die Stadt Omdurman, die unmittelbar an die Hauptstadt Khartum angrenzt, in den Fokus gerückt sein. Eine Reporterin der Deutschen Presse-Agentur berichtete, dass bei den Gefechten auch ein Krankenhaus getroffen wurde.