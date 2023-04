Arktische Algen stark mit Mikroplastik belastet

Alge wächst im Frühling und Sommer rasant

Die Melosira-Alge wachse in den Frühlings- und Sommermonaten rasant schnell unter dem Meereis und bilde dort meterlange Zellketten. Sterben die mit Mikroplastik belasteten Algen ab und schmilzt das Eis, an dessen Unterseite sie haften, verkleben sie zu Klumpen. Diese können besonders schnell bis auf den Grund der arktischen Tiefsee sinken. Das erkläre auch die hohen Konzentrationen von Mikroplastik im dortigen Sediment, berichten die Forscher in der Fachzeitschrift „Environmental Science and Technology“.