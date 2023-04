Winzige Plastikpartikel gelangen auch ins Gehirn

Gelangen durch Abfall in die Nahrungskette

Nanoplastik wird mit einer Größe von unter 0,001 Millimeter definiert, Mikroplastik ist mit 0,001 bis fünf Millimeter teilweise noch mit freiem Auge sichtbar. In die Nahrungskette gelangen MNP u.a. durch den Verpackungsabfall. Dabei spielt nicht nur die feste, sondern auch die flüssige Nahrung eine Rolle, so die Forscher.