Bleibt alles wie immer - oder wird alles anders?

Angesichts dieser Aussichten wird die Koalitionsbildung in Salzburg spannend. Haslauer hat sich von der FPÖ distanziert. Prinzipiell ist er freier in seiner Wahl als Johanna Mikl-Leitner. In Niederösterreich gibt es ein Proporz-System. In Salzburg nicht. Haslauer kann auch kleine Parteien in die Koalition holen. Insofern könnte ein Ausweg sein: ÖVP mit SPÖ und Grünen.