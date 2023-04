Rauchsäule über Meidling: Auto stand in Flammen

Wer sich am Samstag gegen 11.45 Uhr nahe der Altmannsdorferstraße in Wien-Meidling aufgehalten hatte, dem dürfte die Rauchsäule über den Wohnhäusern nicht entgangen sein. Der Grund: Ein geparktes Auto stand plötzlich in Flammen. Der Brand konnte mittlerweile schon gelöscht werden.