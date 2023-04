Buhlen um rote Basis: Wahlkampf auf die harte Tour

Titelträgerin fährt andere Strategie

Amtsinhaberin Pamela Rendi-Wagner fährt eine andere Strategie. Am Freitag ein Auftritt beim Bund Sozialdemokratischer Akademiker (BSA), am Samstag bei der Wiener Frauenkonferenz. Dezenter Seitenhieb aus ihrem Lager: „Nur wir inszenieren das nicht als Wahlkampf und fabrizieren auch keine Hochglanzbroschüren.“ Die Chefin erfahre großen Zuspruch, bei zuletzt 30 Veranstaltungen. Dies alles neben ihrer Tätigkeit als Parteichefin. Dieser Titel steht ab Montag zur Disposition. Da beginnt die Abstimmung unter rund 150.000 Mitgliedern - sie endet am 10. Mai.