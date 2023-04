Rückenwind aus Kärnten fürs Team Doskozil

Mitgliederbefragung startet am Montag

Neben Rendi-Wagner und Doskozil tritt noch Traiskirchens Bürgermeister Andreas Babler zur Mitgliederbefragung an. Diese beginnt am kommenden Montag, einen Tag nach der Landtagswahl in Salzburg. Bis 10. Mai kann abgestimmt werden. Am 22. Mai rechnet die SPÖ mit einem Endergebnis. Am 3. Juni findet ein Sonderparteitag statt, an dem die rund 650 Delegierten bestimmen, wer die Partei in die Zukunft führen soll. Weiteres Spannungselement: Die Parteistatuten erlauben es, dass noch weitere Kandidaten, die nicht in der Abstimmung antraten, sich der Wahl der Delegierten stellen dürfen.