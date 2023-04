Zwei Aufstiege möglich - doch auch ein Abstieg!

„Wir haben den Leader aber noch im direkten Duell, können noch Meister werden“, sagt der Fußball-Multi, dessen größtes Ziel natürlich der Aufstieg mit dem FC Blau-Weiß ist. Der am Samstag Dornbirn empfängt - was für Vormair ein stressfreieres Wochenende bedeutet, als er es teils zuletzt hatte. „Wenn Blau-Weiß an Samstagen um 14.30 Uhr begonnen hatte, bin ich manchmal in der Halbzeit weg, um noch zum Grieskirchen-Anpfiff zu kommen“, erzählt der 27-Jährige und betont: „Wobei Blau-Weiß natürlich immer Vorrang hat!“